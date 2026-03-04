Ukrayna: Rusya’nın ilerleme planlarını bozacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savaşta yeni bir stratejik aşamaya hazırlandığını duyurdu. Rusya’nın saldırı planlarını sekteye uğratacak adımların yolda olduğunu belirten Zelenskiy, Kiev yönetiminin askeri ve diplomatik alanda daha aktif bir tutum sergileyeceğini vurguladı. Açıklama, Ukrayna’nın direncini öne çıkarırken uluslararası kamuoyunda savaşın gidişatına dair yeni beklentiler doğurdu.

Savunma hattı güçleniyor

Zelenskiy’nin sözleri, Ukrayna ordusunun sahada daha güçlü bir savunma hattı kuracağına işaret ediyor. Batılı müttefiklerden gelen askeri yardımların artmasıyla Kiev’in yeni operasyonel planlarını hayata geçirmesi bekleniyor. Bu hamle, Rusya’nın ilerleme stratejisini zora sokarken Ukrayna’nın müttefiklerine güven tazeleyen bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Açıklama aynı zamanda içeride moral kaynağı oldu. Halkın direncini pekiştiren Zelenskiy, Ukrayna’nın yalnız olmadığını ve uluslararası desteğin sürdüğünü hatırlattı. Bu çıkış, savaşın seyrinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.