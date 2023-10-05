Ukrayna: Rusya'nın saldırısında 49 kişi öldü
Ukrayna'dan yapılan açıklamada, "Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti." denildi.
Ukrayna, "Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti." açıklaması yaptı.
Saldırının gerçekleştiği Groza köyü arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.
Berislav şehrine hava saldırısı
Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Herson bölgesinin Berislav şehrine 5 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucunda bir hastanenin vurulduğunu aktaran Prokudin, hastane binasının dördüncü katının tamamen yıkıldığını, diğer bir katın da kısmen hasar gördüğünü kaydetti.
Prokudin, saldırı sonucunda 2 sağlık çalışanının yaralandığını ve ambulansların zarar gördüğünü bildirdi.