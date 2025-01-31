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Ukrayna, Rusya'nın Volgograd bölgesindeki petrol rafinerisini vurdu

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Volgograd bölgesinde petrol rafinerisine saldırı düzenlediği bildirildi.

Haber Merkezi
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Ukrayna, Rusya'nın Volgograd bölgesindeki petrol rafinerisini vurdu
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İnsansız Hava Araçları Sistemleri Kuvvetlerinin gece Rusya'nın Volgograd bölgesinde, Rus petrol üretim şirketi "Lukoil"a ait petrol rafinerisine saldırdığı belirtildi.

Rusya'daki en büyük 10 petrol rafinerisinden biri olduğu belirtilen açıklamada, rafinerinin Rus ordusuna yakıt tedarikinde kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Saldırı sonucunda rafinerinin bulunduğu bölgede patlamalar kaydedildi. Saldırının sonuçları netliğe kavuşturulmaktadır. Rusya silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürme kabiliyetini doğrudan etkileyen stratejik altyapıya yönelik çalışmalar devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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