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Ukrayna: Rusya'ya ait Novoçerkassk çıkarma gemisini vurduk

Ukrayna, Rus filosuna ait büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk'i hedef aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna: Rusya'ya ait Novoçerkassk çıkarma gemisini vurduk
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kırım'da Rus filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduklarını duyurdu.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın filosunun küçülmeye devam ettiğini belirterek, "Bu kez Rusya Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk takip ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna hava kuvvetleri pilotlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Oleşçuk, Rusya'dan "geç olmadan Kırım'ı terk etmelerini" istedi.

Oleşçuk, Kırım'ın Kefe Limanı'nda meydana gelen patlama anının görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna, Nisan 2022'de Rus filosuna ait "Moskova" adlı güdümlü füze kruvazörünü vurduklarını duyurmuştu.

 

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