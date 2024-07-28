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Ukrayna, Rusya’ya ait petrol deposunu vurdu

Ukrayna’nın, Rusya’nın Kursk bölgesine dronlu saldırı gerçekleştirmesi sonucu depoda bulunan 3 tank alev alırken dronların bölgedeki birkaç konuta zarar vermesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Ukrayna, Rusya’ya ait petrol deposunu vurdu
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Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesine dronlu saldırı gerçekleştirdi. Kursu Bölge Valisi Alexei Smirnov, Ukrayna’dan gönderilen dronun bir petrol deposuna isabet ettiği ve depoda bulunan 3 tankın alev aldığını söyledi. Tanklardan birinde çıkan yangının kısa süre içinde, diğer iki tankta çıkan yangınların da uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğünü kaydeden Vali Smirnov, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi. Smirnov dronların bölgedeki birkaç konuta zarar verdiğini ve bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde iki insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.

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