Ukrayna, Rusya’yı vurmak için Elon Musk’tan yardım istedi

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Deniz Güldağ

Konuya yakın kaynakların Amerikan ve İngiliz basınına verdiği bilgiye göre Ukrayna, ciddi bir hava savunma sıkıntısıyla karşı karşıya.

Bu nedenle Rusya sınırları içerisinde 200 kilometreye kadar menzilde bulunan balistik füze fırlatıcılara karşı Starlink donanımlı dronları kullanmak istiyor.

Bu hamle, Ukrayna'nın Starlink uydu internet hizmetini kullanmasına yönelik tutumu son dönemde negatif yönde değişen Elon Musk’ın onayını gerektirecek.

Hamlenin önündeki bir diğer olası engel ise Musk’la doğrudan iletişimi sağlayan Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov’un kısa süre önce görevden alınmış olması.

Ukrayna, Rusya’nın giderek yoğunlaşan füze ve İHA saldırılarını engellemekte zorlanıyor. Balistik füzeler en büyük tehdidi oluştururken, ülkenin bunlara karşı en güvenilir şekilde kullandığı tek sistem olan Patriot hava savunma sistemlerinde ciddi bir eksiklik yaşanıyor.

Rusya’nın füze ve İHA üretimini artırması, Ukrayna’nın yıl sonuna kadar saldırılara dayanabilmesi için yüzlerce Patriot sistemine ihtiyaç duymasına yol açıyor.

Kiev, bu dar boğazı aşmak amacıyla, kendi saldırı dronlarında Starlink kullanımına izin verilmesini ve böylece sınırın ötesindeki önemli Rus hedeflerini daha isabetli şekilde vurabilmeyi hedefliyor.

Starlink destekli dronlar, SpaceX’in uydu ağını kullanarak geleneksel telsiz bağlantılarına kıyasla operatörleriyle daha uzun mesafelerde daha güçlü bağlantı kurabiliyor.

Bu sistem aynı zamanda dronları geleneksel sinyal karıştırma yöntemlerine karşı daha korunaklı hale getiriyor.

Elon Musk, Ukrayna’nın iletişim ve savunma alanlarında Starlink’i kapsamlı şekilde kullanmasını destekledi. SpaceX’in uydu internet hizmeti, Ukrayna ordusunun komuta-kontrol faaliyetleri ile insansız hava, deniz ve kara sistemleri açısından kritik önem taşıyor.

Ancak Musk, Ukrayna’nın Starlink’i Rusya toprakları içerisindeki saldırılarda kullanmasına izin verme konusunda geri adım attı.

Musk, 2022’de işgal altındaki Kırım Yarımadası çevresindeki bir operasyon sırasında Ukrayna güçlerinin Starlink erişimini kesmişti.

Şubat ayında ise dönemin Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov’un doğrudan talebi üzerine Musk, Rus ordusunun Ukrayna’ya karşı Starlink’i kullanmasını engelledi.

Financial Times’da yer alan habere göre, Musk gazetemin konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.