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Ukrayna: Savaş nedeniyle ülkede 589 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkede savaş nedeniyle 589 çocuğun hayatını kaybettiği, 1681'den fazla çocuğun ise yaralandığı bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna: Savaş nedeniyle ülkede 589 çocuk hayatını kaybetti
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Ukrayna Başsavcılığı'na ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'da savaş nedeniyle ölen veya yaralanan çocuklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

589 çocuk hayatını kaybetti, 1681'den fazla çocuk yaralandı

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bugüne kadar Rus saldırıları sonucu ülkede 589 çocuğun öldüğü, 1681'den fazla çocuğun ise yaralandığı kaydedildi.

Kriviy Rig şehrine düzenlenen saldırıda bir anne ve üç çocuğu öldü
Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısının ardından arama kurtarma çalışmalarının bugüne kadar devam ettiğini bildirdi.

Lısak, bugün elde ettikleri bilgilere göre bir apartmanın enkazında bir kadın ve üç çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunarak, "Bu saldırıların hepsi Rusya'nın diplomasiye ilişkin her türlü açıklamasını yalanlıyor." ifadelerini kullandı.

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