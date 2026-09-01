Ukrayna savaşı Rusya'nın derinliklerine taşıyor: Dronlar daha uzak hedefleri vuruyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ukrayna, Rusya'nın savaş kapasitesini zayıflatmak amacıyla insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıların kapsamını genişletiyor. Uzun menzilli dronların kullanılması, Kiev'in Rusya topraklarının daha derin kesimlerindeki hedeflere ulaşmasını mümkün kılıyor. Bu yöntem, savaşın yalnızca cephe hattında değil, Rusya'nın iç bölgelerinde de hissedilmesine yol açıyor.

Hedef artık sınırın çok ötesinde

Ukrayna'nın yerli üretim uzun menzilli dronları, daha önce erişilmesi güç olan noktalara ulaşabilecek kapasiteye sahip. Bazı araçların Rusya'nın Sibirya bölgesine kadar ilerleyebildiği belirtiliyor.

Kiev'in saldırılarında temel amaçlardan biri, Rus ordusunun savaşta kullandığı kaynakların hareketini ve ikmal hatlarını sekteye uğratmak. Bu kapsamda lojistik merkezleri, yakıt altyapısı ve askeri üretimle bağlantılı noktalar öne çıkıyor.

Dronlar savaşın maliyetini Rusya'nın içine taşıyor

Ukrayna'nın artan saldırı menzili, Moskova'nın savaşın etkilerini kendi topraklarında daha fazla hissetmesine neden oluyor. Kiev yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının karşılığının Rusya'nın kendi topraklarında da görülmesini amaçlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşın Rusya'da giderek daha fazla hissedilmesi gerektiği mesajını veriyor. Bu yaklaşım, Ukrayna'nın daha düşük maliyetli insansız sistemlerle Rusya'nın savaş kapasitesine baskı uygulama stratejisinin temel unsurlarından biri haline geliyor.

Rus lojistiği baskı altında

Ukrayna'nın uzun menzilli saldırıları, Rusya'nın savaş için ihtiyaç duyduğu yakıt ve askeri malzemelerin taşınmasını zorlaştırmayı hedefliyor. Özellikle Rusya'nın işgal altındaki Kırım'a yönelik ikmal hatları da bu stratejinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Ukrayna, Rusya'nın lojistik ağlarını hedef alarak Kırım'ın ikmalini zorlaştırmayı amaçlıyor.

Yeni teknoloji savaşın şeklini değiştiriyor

Ukrayna'nın drone kapasitesindeki gelişim, uzun menzilli saldırıları daha uygulanabilir hale getiriyor.

Kiev, Rusya'nın sahip olduğu daha büyük insan gücü ve kaynak üstünlüğünü dengelemek için insansız sistemlerden yararlanıyor. Böylece cephede doğrudan karşı karşıya gelmek yerine, Rusya'nın savaş kapasitesinin gerisindeki unsurlar hedef alınabiliyor.

Dronların menzilinin genişlemesiyle birlikte Rusya'nın daha önce savaş alanından uzak kabul edilen bölgeleri de saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Savaş alanı genişliyor

Ukrayna'nın bu saldırıları, çatışmanın coğrafi sınırlarının genişlediğine işaret ediyor. Rusya'nın iç bölgelerine ulaşabilen dronlar, Moskova'nın savaş altyapısının yalnızca cepheye yakın bölgelerde değil, ülkenin daha uzak kesimlerinde de baskı altında kalmasına neden oluyor.

Kiev açısından uzun menzilli insansız hava araçları, Rusya'nın askeri ve lojistik kapasitesini zorlamanın yanı sıra savaşın maliyetini ülke içinde artırabilecek önemli bir araç olarak öne çıkıyor.