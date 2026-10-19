Ukrayna savaşı Trump, Putin ve Şi arasında mı görüşülecek?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna savaşının geleceğini görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i bir araya getirmeyi önerdiği öne sürüldü. The Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Putin, önerisini Trump ile 9 Ekim’de yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdi.

Moskova’nın planında, yaklaşık dört yıldır devam eden savaşın Rusya’nın lehine sonuçlanabilecek koşullarla sona erdirilmesi hedefleniyor. Ancak olası zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in bulunmaması, girişime ilişkin tartışmaların odağına yerleşti.

Zirve için kasım ayı işaret edildi

Görüşmelere yakın kaynaklara göre Kremlin, üçlü zirvenin 18-19 Kasım tarihlerinde Çin’in Şenzen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yapılmasını önerdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası toplantıya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Peskov, tarafların böyle bir buluşma ihtimalini değerlendirdiğini ancak toplantının gerçekleşmesi ve gündemi konusunda henüz net bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Trump’ın zirveye katılımı belirsizliğini koruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Putin’in önerisini henüz kabul etmediği bildirildi. Üst düzey bir ABD’li yetkili, Trump’ın Ukrayna savaşını sona erdirme hedefi nedeniyle görüşme fikrine açık olabileceğini ifade etti. Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama yapmazken, Washington’daki Çin Büyükelçiliği de soruları yanıtsız bıraktı. Çin’in ise Trump’ın katılması durumunda olası zirveye itiraz etmeyeceği öne sürüldü.

Rus dizeli için de mutabakat sağlandığı öne sürüldü

Putin ile Trump arasında 9 Ekim’de yapılan telefon görüşmesinde, ABD’nin Rus dizel yakıtı satın alması ve bu yakıtın küresel pazarlarda satışının kolaylaştırılması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

Trump’ın Rusya’dan yakıt alımına yönelik adımı, ABD’de yükselen enerji maliyetlerini düşürme hedefiyle ilişkilendirildi. Ancak enerji uzmanları, dizel fiyatlarındaki artışın temel nedeninin İran savaşı olduğunu ve Rusya’nın sağlayacağı yakıtın piyasa üzerinde sınırlı etkisi olabileceğini değerlendirdi. Trump’ın Rusya’ya yönelik bazı yaptırımların uygulanmasını durdurması da ABD Kongresi’nde eleştirilere yol açtı.

Zelenskiy ve Avrupa’nın tepkisi merak ediliyor

Ukrayna’nın katılımı olmadan savaşın geleceğinin ele alınması ihtimali, Kiev yönetimi ve Avrupa başkentlerinde endişelere neden oldu. Zelenskiy, Trump’ı Ukrayna’yı Rusya karşısında taviz vermeye zorlamaya çalışmakla suçladı.

Putin’in üçlü zirve önerisinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği henüz netleşmedi. Görüşmenin gerçekleşmesi halinde hangi konuların ele alınacağı ve Ukrayna’nın müzakere sürecindeki konumunun nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.