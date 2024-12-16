Ukrayna Savunma Bakanlığı bildirdi! Onlarca Kuzey Kore askeri öldü

Ukrayna, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Plekhovo, Vorozhba ve Martynovka köyleri yakınlarında hafta sonu en az 30 Kuzey Kore askerinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

"Kayıplar şimdiden fark edildi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna birliklerini Kursk bölgesinden çıkarmak için "kayda değer sayıda" Kuzey Koreliyi görevlendirmeye başladığını belirterek, "Onları Ukrayna'nın Ağustos ayında saldırı başlattığı Kursk bölgesindeki operasyonlarda kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Kuzey Korelilerin "cephe hattının diğer bölümlerinde de kullanılabileceğini" ve "bu bölgelerdeki kayıpların da şimdiden fark edildiğini" duyduğunu söyledi.

Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haziran ayında Pyongyang'da bir zirve gerçekleştirerek savaş durumunda iki ülkenin birbirlerine askeri yardım sağlamasını da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamış, Putin ise, Ekim ayındaki BRICS Zirvesi'nde "Kuzey Kore askerlerine" yönelik bir soruya "Eğer görüntü varsa bir şeyleri yansıtıyor demektir." cevabını vermişti.