Ukrayna ve Azerbaycan'dan savunma alanında stratejik ortaklık!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Gebele şehrinde gerçekleştirdikleri zirvede iki ülke arasındaki bağları güçlendiren tarihi adımlar attı. Görüşmelerin ardından resmileşen 6 ayrı protokol özellikle savunma sanayi ve güvenlik alanlarında kapsamlı bir iş birliğinin yolunu açtı. Bu hamle ile Ukrayna savaş sahasındaki birikimini Azerbaycan ile paylaşırken iki ülke arasındaki stratejik ortaklık da hukuki bir zemine taşınmış oldu.

Ortak üretim hattı ve teknoloji paylaşımı başlıyor

Anlaşmaların en önemli maddeleri arasında insansız hava araçları ile yüksek teknolojili askeri teçhizatların ortaklaşa üretilmesi yer alıyor. Ukrayna tarafı modern harp sahasında edindiği teknolojik tecrübeyi Azerbaycan’daki üretim tesislerine aktararak bölgedeki savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu süreç her iki ülkenin de savunma sanayide dışa bağımlılığını azaltırken askeri Ar-Ge çalışmalarında yeni bir ivme yakalanmasını sağlıyor.

Askeri eğitim ve tecrübe paylaşımı güçleniyor

İmzalanan metinler yalnızca teçhizat üretimini değil aynı zamanda kapsamlı bir askeri eğitim sürecini de kapsıyor. Ukrayna ordusunun modern savaş taktikleri ve hava savunma sistemleri konusundaki deneyimleri düzenlenecek ortak programlar aracılığıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline aktarılacak. Özellikle kritik altyapı güvenliği ve siber savunma gibi alanlarda kurulacak uzman ekipler iki ülkenin operasyonel gücünü bir üst seviyeye taşıyacak.

Bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar vurgusu

Savunma alanındaki bu yakınlaşma Karadeniz ve Hazar Denizi hattındaki enerji koridorlarının güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Liderler imzalanan protokollerin bölgedeki barış ve istikrarı koruma amacı taşıdığını ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ifade etti. Zelenskiy ve Aliyev tarafından ortaya konan bu irade iki devletin bölgesel tehditlere karşı daha dirençli bir yapı oluşturma kararlılığını simgeliyor.