Ukrayna yasağı kaldırmaya hazırlanıyor: Drone ihracatına başlayacak

Yeterli devlet kaynağı olmadığı için drone üreticileri yurt dışına satış yaparak gelir elde etmeyi ve üretimi artırmayı hedefliyor. Ancak sektör, uzun vadeli planlama ve yatırımların eksikliğinden endişe ediyor.

Ukrayna, Rusya’nın savaş alanındaki drone üstünlüğüne karşılık vermek amacıyla getirilen drone ihracatına yönelik savaş dönemi yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. CNBC-e'ni Financial Times'tan aktardığına göre yetkililer ve sektör temsilcileri, üretimi artırmanın zorunlu olduğunu belirtiyor.

Ukrayna kuvvetleri, daha fazla hava gözetimi, koruma ve uzun menzilli saldırı dronelarına ihtiyaç duyuyor. Ancak askeri malzemeler için devlet kaynakları sınırlı olduğu için drone üreticileri fazla üretimlerini yurt dışına satarak gelir elde etmeyi ve ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni üretimler yapmayı hedefliyor.

Drone ihracatının Ukrayna’ya 20 milyar dolara kadar gelir sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Ukrayna Parlamentosu Ekonomi Alt Komitesi Başkanı Oleksandr Marikovskyi "Bu, tam da eksik olan para" diyerek drone ihracatının önemini vurguladı.

Rusya’nın 2022’deki işgalinden bu yana Ukrayna, askeri malzeme ihracatını yasaklamış durumda. Hükümet, ordunun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, mali kaynakların yetersizliği nedeniyle mevcut dronelerı satın almakta zorlanıyor. Bu durumda, fazla üretimin ihraç edilmesi yatırımcı çekmenin bir yolu olarak görülüyor.

Rusya’nın silah üretimini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken sektör temsilcileri, Rusya’nın savaş alanındaki drone üstünlüğünün Ukrayna’ya karşı 5’e 1 ile 10’a 1 arasında olduğunu belirtiyor.

Ukrayna’nın drone ihtiyacı artıyor

Ukrayna’nın önde gelen insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Ukrspecsystems’in başkanı Dmytro Khasapov, Ukrayna ordusunun "drone konusunda devasa bir açığı" olduğunu söyledi.

Khasapov, devletin şirketlerinin üretim kapasitesine uygun sözleşmeler sağlamadığını ve devlet bütçesinin bu alımları karşılayacak durumda olmadığını belirtti.

Bu yıl Ukrayna’nın silah bütçesi 6 milyar dolar, bunun sadece üçte biri drone’lara ayrılmış durumda.

Ukrayna’daki drone üreticileri için devlet ve özel fonlar dışında müşteri bulunmuyor. Bu da üreticileri kısa vadeli sözleşmelere mahkum ediyor ve pahalı bileşenleri satın alma konusunda uzun vadeli garantilerden yoksun bırakıyor.

Ukraynalı drone üreticileri Polonya'da üretim yapıyor

Bazı Ukraynalı drone üreticileri, ihracat yasağını aşmak için Polonya’da üretim yapmaya başladı. Marikovskyi, bu durumun Ukrayna için beyin göçüne ve vergi gelirlerinin azalmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. İhracatın yeniden başlamaması durumunda, Ukrayna’da üretilen droneların fiyatlarının artacağını belirtti.

Roboneers isimli Ukraynalı bir drone üreticisi, kamu ihalelerini ancak üretim maliyetlerini karşılayacak fiyatlarla kazandıklarını söyledi.

Şirket temsilcisi, "Her Ukraynalı şirket için en büyük sorun araştırma ve geliştirme" dedi.