Ukrayna, Zelenski ile Putin arasında doğrudan görüşme talep etti

Zelenski, Putin’in görüşme konusunda istekliyse Türkiye’ye gelmesi gerektiğini söyledi.

Bu çağrı, iki ülke arasında yaklaşık yedi haftalık aradan sonra yeniden başlatılan barış görüşmeleri sırasında geldi. Ukrayna lideri, Putin ile olası bir görüşmenin ancak kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesinden sonra gerçekleşebileceğini belirtti. Zelenski ayrıca, Rusya’nın ciddi bir diplomatik sürece girmesi için gerçek niyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul’da yeni tur görüşmeler planlanıyor

Tarafların, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ev sahipliğinde yeni bir müzakere turuna başlaması bekleniyor. Bu turda odak noktası, daha üst düzey bir liderler zirvesine zemin hazırlamak olacak. Ancak Kremlin, Ukrayna’nın taleplerinin “gerçekçilikten uzak” olduğunu öne sürerek görüşmelere ihtiyatla yaklaşıyor.

Uluslararası baskı artıyor

ABD ve Avrupa ülkeleri, tarafları kalıcı bir ateşkese zorlamak için diplomatik baskılarını artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtti. Avrupa Birliği ise savaşın sona ermesi için yeni güvenlik garantileri içeren öneriler hazırladıklarını ifade etti.

Görüşmeler sürerken çatışmalar sahada devam ediyor. Rusya, cephe hatlarında ilerlemeye çalışırken; Ukrayna ordusunun savunma hatlarını korumaya odaklandığı belirtiliyor.