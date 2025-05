Ukrayna: Zelenski, Putin'le şahsen görüşme istedi ancak henüz bir yanıt gelmedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şahsen görüşmek istediğini söyledi.

​​​​​​​Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımında, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının toplantısına video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

Building on President @ZelenskyyUA's previous contacts, I had a constructive collective call with my colleagues from France @JNBarrot, Germany @AussenMinDE, Poland @SikorskiRadek, the United Kingdom @DavidLammy, the United States @SecRubio, and the European Union @KajaKallas.



