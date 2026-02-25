BM: Ukrayna’da 15 binden fazla sivil hayatını kaybetti

BM’ye bağlı Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu’nun yayımladığı güncel değerlendirmede, kayıpların büyük bölümünün füze saldırıları, topçu atışları ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen bombardımanlar sonucu meydana geldiği belirtildi. Özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde gerçekleşen saldırıların sivil ölümlerini artırdığına dikkat çekildi.

"Gerçek tablo daha ağır olabilir"

Açıklanan rakamların yalnızca doğrulanabilen vakaları kapsadığı, aktif çatışmaların sürdüğü bazı bölgelerde sağlıklı veri toplanmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Bu nedenle gerçek kayıp sayısının açıklanan tablonun üzerinde olabileceği vurgulandı. BM yetkilileri, savaşın ilk günlerinden bu yana çocuklar, yaşlılar ve kadınlar dahil olmak üzere sivillerin doğrudan ya da dolaylı biçimde hedef alındığını kaydetti.

Raporda ayrıca enerji altyapısı, hastaneler, eğitim kurumları ve konutlara yönelik saldırıların insani koşulları daha da ağırlaştırdığı belirtildi. Elektrik ve su kesintileri, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıklar ve yerinden edilme vakaları, sivil nüfus üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında sıralandı.

BM, taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısını yineleyerek sivillerin ve sivil altyapının korunmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Açıklanan son bilanço, savaşın dördüncü yılı geride kalırken çatışmanın insani boyutunun giderek derinleştiğini ve krizin kalıcı etkiler bırakabileceğini gösteriyor.