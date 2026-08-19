Ukrayna’da görevden alınan Savunma Bakanı, Zelenskiy’ye meydan okudu: Demokrasi Rusya tarafından rehin alınamaz

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Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, Rusya’nın geniş çaplı işgalinin başlamasından dört buçuk yıl sonra ülkede seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Fedorov’un çıkışı, savaşın başlamasından bu yana Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin liderliğine yönelik en önemli siyasi meydan okumalardan biri.

YouTube’da yayımladığı videoda Zelenski’nin adını doğrudan anmayan 35 yaşındaki Fedorov, “Demokrasi Rusya tarafından rehin alınamaz” dedi.

Fedorov, Ukrayna’nın savaşı “özgür bir Avrupa devleti olarak kalmak istediği için” verdiğini belirterek, uzun süren savaş koşullarında dahi demokratik sürecin yeniden işletilmesini sağlayacak bir sistem kurulması gerektiğini savundu.

“Ukrayna’nın uzun süreli bir savaşın ortasında bile tam demokratik süreci yeniden tesis etmesine imkân verecek yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizmaya ihtiyacı var.”

Rusya’nın 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalin ardından Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmiş, seçimler askıya alınmıştı.

“Sistemik bir yönetim krizi’ yaşanıyor”

Fedorov, açıklamasında ülkenin “sistemik bir yönetim krizi” ile karşı karşıya olduğunu ve “değişimden korktuğunu” da söyledi. Yolsuzluğu, Ukrayna’nın savaş çabasına zarar veren sorunlardan biri olarak gösterdi.

Fedorov kendi siyasi geleceği ya da seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Eski savunma bakanının çıkışı, Zelenskiy’nin yeni savunma bakanı adayı olarak kariyer istihbaratçısı Yevhenii Khmara’yı parlamentoya sunduğunu açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.

Fedorov neden görevden alındı?

Fedorov, savunma bakanlığı görevine atanmasından yalnızca altı ay sonra geçen ay beklenmedik biçimde görevden alınmıştı.

Görev süresi boyunca Savunma Bakanlığı’nda yolsuzlukla mücadele girişimleri, cephedeki performansın verilerle analiz edilmesi ve insansız hava araçları ile yüksek teknolojiye ağırlık veren savaş stratejisiyle öne çıkan Fedorov’un görevden alınması ülke çapında protestolara yol açtı.

Fedorov’un görevden alınmasının, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ile arasındaki gerilimle bağlantılı olduğu görüşü yaygın. Protestoların büyümesinden birkaç gün sonra Syrskyi de görevinden alındı.

Fedorov’a hükümet içinde askeri inovasyondan sorumlu başbakan yardımcılığı dahil başka görevler önerildi ancak eski bakan yalnızca savunma bakanlığı görevine dönmeyi kabul edeceğini söyledi.

Fedorov, savunma bakanlığından önce dijital dönüşüm bakanı olarak görev yaptı. Rusya’nın işgalinin ilk döneminde Rus hedeflerine karşı siber saldırılar düzenlemek amacıyla gönüllülerden oluşan “Ukrayna IT Ordusu”nun kurulmasına öncülük etti.

Daha sonra “Drone Ordusu” adı verilen bağış kampanyasını yöneten Fedorov, Rus hedeflerini vuran Ukrayna askeri birliklerinin puan ve kredi kazanmasına dayanan bir sistem de geliştirdi.

Savunma bakanlığı döneminde drone teknolojisi, ileri teknolojiye dayalı savaş ve askeri tedarik Fedorov’un öncelikleri arasında kaldı. Fedorov, SpaceX’in sahibi Elon Musk’tan Rusya’nın Starlink sistemini drone saldırılarında kullanmasını engellemesini de istemişti.

Görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada ise Rusya’yı “asimetrik yöntemler, inovasyon hızı ve örgütsel güç” ile yenmek için çalışmayı sürdüreceğini söylemişti.

Fedorov’un çağrısına Zelenski’den henüz bir yanıt gelmedi.