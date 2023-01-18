Ukrayna'da helikopter düştü: İçişleri bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ukrayna Emniyet Müdürü İgor Klimenko, yazılı açıklamasında, Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde Acil Durumlar Hizmetleri'ne bağlı bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

Kazada Monastırskiy ve yardımcısı Yevgeniy Yenin'in hayatını kaybettiğini kaydeden Klimenko, kaza nedeniyle 2'si çocuk toplam 16 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Hayatını kaybeden Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy

Yaralanan 22 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını belirten Klimenko, ilgili tüm birimlerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, helikopterin bir anaokulu yakınlarına düştüğü ve kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı belirtildi.

Bakanlıktan açıklama

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliğinin ihlali mi yakında öğreneceğiz." açıklaması yapıldı.