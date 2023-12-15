Ukrayna'da köy meclisi üyesi toplantı sırasında el bombası attı

Ukrayna basınında yer alan habere göre bugün öğleden sonra Zakarpattia bölgesindeki Keretsky Köy Meclisi binasında art arda 3 adet el bombası atıldı. Onlarca insanın odada bulunduğu sırada gerçekleşen olayda bir kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Ukrayna Ulusal Polisi tarafından Telegram'dan aktarılan bilgide konuya dair "Bugün saat 11:37'de polis, Mukachevo bölgesindeki Keretsky Köy Meclisi binasında bir meclis üyesinin oturum sırasında el bombası patlattığı ihbarını aldı. İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi öldü, (bombayı atan) ve 11 kişi de yaralandı" açıklaması paylaşıldı.

Polis tarafından daha sonra yapılan duyuruda ise olayda 6'sı ağır olmak üzere yaralı sayısının 26'ya çıktığı bildirildi.