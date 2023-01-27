Ukrayna’da savaşın bilançosu artıyor

HİLAL SARI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ederek başlattığı savaşın Ukrayna’nın altyapısında yol açtığı toplam kayıplar yeni bir rapora göre 138 milyar dolara ulaştı. Ukrayna hükümet yetkilileri ekonominin genelinde ise zararın 700 milyar doları aştığını belirtiyor.

Kyiv School of Economics’in kalkınma, altyapı ve sağlık bakanlıklarıyla birlikte gerçekleştirdiği hasar tespit değerlendirmeleri sonucu yayımlanan rapora göre Aralık 2022 itibariyle Ukrayna altyapılarındaki toplam zararın 137,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyal ise 2023’ün ilk günlerinde yaptığı açıklamada savaşın ekonominin tamamında yol açtığı kayıpların 700 milyar doları aştığını ifade etti. Haziran 2022’de zararın yaklaşık 350 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirten Shymal “Ancak altyapıya yönelik yeni saldırılarla bugün itibariyle kayıplar 700 milyar doları aştı” diye konuştu.

54 milyar doları konut stoku kayıpları

Rusya’nın altyapılara yönelik saldırılarının yoğunlaşmasıyla sadece Kasım 2022’de toplam zararın 2 milyar dolar arttığı aktarılıyor. Özellikle konut stoğu ve altyapı varlıkları son dönemde kayıpların en çok arttığı alanlar. Rapora göre 138 milyar dolarlık kaybın 54 milyar doları yok olan konut stoğunun bilançosu. Sadece aralıkta bu kaybın 1,5 milyar dolar arttığı aktarılıyor. Rapora göre Şubat 2022’de başlayan savaşta on aydan fazla bir sürede Ukrayna’da toplam 149 bin 300 konut yapısı yok oldu veya zarar gördü. 200 bine yakın otomobilin yok olduğu, 14 bini aşkın toplu taşıma aracının yok olduğu veya zarar gördüğü yine raporda verilen bilgiler arasında.

“500-600 milyar Euro gerekecek”

Dünya Bankası daha önce Haziran 2022’de Ukrayna’nın yeniden inşası için yaklaşık 350 milyar Euro gerekeceğini öngörüyordu. Ancak Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Anna Bjerde Avusturya gazetesine aralık ayında verdiği demeçte bu tahminlerinin değiştiğini ve savaş sonrası yeniden inşanın yaklaşık 500-600 milyar Euro (525-630 milyar dolar) gerektireceğini söyledi. Bjerde Die Presse’ye yaptığı açıklamada “15 yıllık kalkınma tamamen silindi” ifadelerini kullanarak savaşın yol açtığı yıkımın büyüklüğüne de vurgu yaptı.

El konulan Rus varlıkları kullanılabilir

Ekonomisi savaştan en olumsuz etkilenen bölgelerden biri olan Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşası için savaşın başlamasından kısa bir süre sonra el konulan Rus varlıklarını kullanmak istiyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, 23 Ocak’ta birliğin liderlerine Rusya Merkez Bankası’nın el konulan 300 milyar Euro (326,73 milyar dolar) değerindeki varlığının Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması konusundaki görüşmeleri devam ettirmeleri çağrısı yaptı. Financial Times’da yer alan habere göre Michel “Rusya Merkez Bankası’nın dondurulmuş varlıklarının yönetilmesi ve yeniden inşa çabalarına yönlendirilmesi fikrini incelemek istediğini” söyledi.