Ukrayna'da stratejik veri merkezi hedef alındı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Moskova yönetimi Ukrayna'nın veri ve iletişim altyapısını hedef alan askeri adımlarına yenilerini ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Nikolayev şehrinde konuşlu bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saha operasyonlarında veri akışı için faydalandığı bildirilen stratejik bir tesisin füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Lojistik hatlar ve limanlar hedefte

Bölgedeki askeri sevkiyat kanallarını kısıtlamayı amaçlayan müdahaleler kapsamında, Odessa Limanı'na demirleyen ve savunma malzemesi taşıdığı öne sürülen bir kuru yük gemisine de operasyon düzenlendiği aktarıldı. Rus askeri makamları, cephe gerisindeki lojistik ve teknolojik ikmal ağlarını kesmeye dönük adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Şebeke ve veri merkezlerine yönelik adımlar

Süreç içerisinde iletişim kanallarına dönük hamlelerin arttığına işaret eden açıklamada, son iki haftalık periyotta başkent Kiev'de yer alan Ukrtelekom, DreamLine, Omega Telecom, Kyivstar, Vodafone ve Datagroup firmalarına ait sunucu ve veri merkezlerinin de hedeflendiği bilgisi paylaşıldı. Moskova yönetimi, söz konusu altyapıların doğrudan orduya internet, veri iletimi ve haberleşme desteği sunduğunu savundu.