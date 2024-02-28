Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu!

Ukrayna'nın Herson limanına demirli Türk bandıralı gemi vuruldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, gemiye isabet eden füze veya top mermisi geminin köprüüstüne isabet etti ve yangına sebep oldu. Yangın kontrol altına alınsa da gemi dengesini kaybederek yan yattı.

Aynı limanda 10 Türk gemisi bekliyor

NTV'nin haberine göre, gemi, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den beri Herson Limanı'nda mahsur kalan gemiler arasındaydı. Mürettabatın tahliye edildiği ve gemide sadece bir kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, saldırıda da dışarıda olduğu belirtildi. Aynı limanda 10'dan fazla Türk gemisi daha bekletiliyor.

Bu olay, savaşın deniz ticaretine ve Türk denizcilerinin güvenliğine olan tehdidini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlara göre, bölgedeki tüm Türk gemilerinin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve savaşın sona ermesi için gerekli adımların atılması gerekiyor.