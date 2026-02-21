Ukrayna’da yeni karşı saldırılar ve barış çabaları sürüyor

Ukrayna ile Rusya arasında dört yıldır süren savaş, ülkenin şehirlerini, altyapısını ve günlük yaşamını derinden etkiliyor. Ekonomik koşullar zorlaşmış, temel hizmetlere erişim sınırlanmış durumda. Bu zorlu ortamda Ukrayna, sahadaki manevraları ve moral yükselten kazanımlarıyla varlığını sürdürmeye çalışıyor. Güneydeki karşı saldırılar, stratejik olarak önemli bölgelerin kontrolünü yeniden sağlamayı ve Rusya’nın ilerleyişini sınırlamayı hedefliyor.

Güney cephesinde ilerleme

Ukrayna ordusu, son operasyonlarla yaklaşık 300 kilometrekarelik alanı yeniden kontrol altına aldı. Bu kazanımlar, bölgedeki ana yollar ve lojistik hatları üzerindeki kontrolü güçlendiriyor. Sahadaki ilerlemeler, ordunun esnekliğini ve koordinasyonunu gösterirken, yerel halkın moralini de yükseltiyor. Rusya’nın hala güçlü askeri varlığı bölgedeki riskleri artırsa da, Ukrayna’nın karşı saldırıları savaşın gidişatını belirleyecek potansiyele sahip.

Diplomasi ve barış umutları

Savaş devam ederken diplomasi kanalları da aktif tutuluyor. Ukrayna, barış görüşmelerine hazır olduğunu bildiriyor, ancak toprak bütünlüğü ve egemenlik konusundaki tavizsiz duruşunu koruyor. Rusya tarafı, özellikle doğu ve güney bölgelerinde nüfuzunu sürdürmeye çalışıyor ve çekilme taleplerine karşı direniyor. Bu durum, diplomatik sürecin yavaş ilerlemesine ve çatışmaların uzamasına yol açıyor. Sahadaki gelişmeler, diplomasi üzerindeki dengeyi belirlerken, her ilerleme Ukrayna’nın müzakere gücünü artırıyor.

Savaş, sadece cepheyi değil, ülkenin tamamını ve bölgeyi etkileyen bir kriz olarak sürüyor. Şehirlerde yaşanan yıkım, göçler ve temel hizmetlere erişim zorlukları, savaşın insani boyutunu ortaya koyuyor. Güneyde elde edilen ilerlemeler umut verici olsa da, kalıcı barış hala uzak bir hedef olarak duruyor ve önümüzdeki aylarda hem sahadaki hem diplomatik gelişmelerin yönü kritik olacak.

Avrupa ve NATO’nun rolü

Ukrayna savaşı, Avrupa ülkelerinin güvenlik ve diplomasi politikalarını yeniden şekillendiriyor. NATO üyeleri, bölgedeki istikrarı sağlamak ve Ukrayna’ya destek sunmak amacıyla askeri yardımlarını artırıyor. Diplomatik kanallar aktif tutuluyor ve barış görüşmeleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu durum, Avrupa’nın savaşın seyrine doğrudan müdahil olma çabalarını ve bölgesel güvenliği öncelikli hale getirdiğini gösteriyor.

Savaşın geleceği, hem sahadaki operasyonların hem de diplomatik girişimlerin seyrine bağlı. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, Avrupa’nın güvenliği ve bölgesel istikrar açısından belirleyici olacak.