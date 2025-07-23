  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele protestosu!
Takip Et

Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele protestosu!

Ukrayna Parlamentosu'nun, "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu" ile "Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının" yetkilerini kısıtlayan bir yasayı kabul etmesi protesto edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele protestosu!
Takip Et

Ukrayna Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede yolsuzlukla mücadele amacıyla faaliyet gösteren Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının (SAP) imkanlarını kısıtlayan bir yasanın parlamentoda kabul edildiği bildirildi.

"Yasa, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk tarafından imzalandı"

Açıklamada, parlamentonun kabul ettiği yasanın Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk tarafından imzalandığı ifade edildi.

Parlamentonun söz konusu kararını eleştiren bazı Ukrayna vatandaşları başkent Kiev ve diğer şehirlerde sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Yerel basın ve farklı sosyal medya hesaplarına göre Kiev'deki protesto gösterisi devam ediyor.

Kiev'deki göstericiler, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye parlamentonun kabul ettiği yasaya yönelik veto yetkisini kullanma çağrısında bulundu.

Öte yandan, parlamentonun resmi internet sitesinden geç saatlerde yayımlanan açıklamaya göre, Zelenskiy de söz konusu yasayı imzaladı.

Bu arada Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nda görevli bazı kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Ukrayna'ya karşı Rusya için "casusluk" yaptığı gerekçesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.

Emlak piyasasının derinlemesine analizi: Konut Fiyat EndeksiEmlak piyasasının derinlemesine analizi: Konut Fiyat EndeksiEkonomi
BİM'e bugün Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! (BİM 23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)BİM'e bugün Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! (BİM 23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel
ŞOK markete bugün Vantilatör ve Mobil Klima geliyor! (ŞOK 23-29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)ŞOK markete bugün Vantilatör ve Mobil Klima geliyor! (ŞOK 23-29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel

 

Dünya
İran, Rusya ve Çin Tahran'da nükleer müzakereleri görüştü
İran, Rusya ve Çin Tahran'da nükleer müzakereleri görüştü
Obama'dan Trump'a 'ihanet' ve 'darbe' yanıtı: 'Saçma'
Obama'dan Trump'a 'ihanet' ve 'darbe' yanıtı: 'Saçma'
Trump: Şi beni Çin'e davet etti ve muhtemelen bunu yapacağız
Trump: Şi beni Çin'e davet etti ve muhtemelen bunu yapacağız
Yunanistan aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdi
Yunanistan aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdi
ABD, UNESCO'dan yeniden ayrılacak
ABD, UNESCO'dan yeniden ayrılacak
Rusya, AB kuruluşlarının temsilcilerine yönelik yaptırım listesini genişletti
Rusya, AB kuruluşlarının temsilcilerine yönelik yaptırım listesini genişletti