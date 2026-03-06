Ukrayna’da, Zaporizhzhia Nükleer Santrali’nde belirsizlik sürüyor

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın kontrolünü uluslararası hukuka aykırı buluyor ve santralin yeniden Ukrayna’ya devredilmesi gerektiğini savunuyor. Moskova ise güvenliğin sağlandığını öne sürerek mevcut durumu meşrulaştırmaya çalışıyor.

Enerji hatlarındaki kesintiler nükleer güvenliği tehdit ediyor

Her ne kadar tesis aktif elektrik üretimi yapmasa da, reaktörlerdeki nükleer yakıtın güvenli biçimde korunabilmesi için dış enerji hatlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu hatlarda yaşanan kesintiler, acil durum sistemlerinin devreye girmesine yol açıyor ve güvenlik kaygılarını artırıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ekipleri sahada varlığını sürdürerek güvenlik koşullarının korunmasına yönelik çağrılarını yineliyor. Ancak çatışmaların devam etmesi, alınan önlemlerin kalıcı bir güvenlik garantisi oluşturmasını engelliyor.

Zaporizhzhia Nükleer Santrali’ne ilişkin gelişmeler, yalnızca Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi çekişmeyi değil, aynı zamanda küresel ölçekte nükleer güvenlik ve enerji altyapısının kırılganlığını da gözler önüne seriyor. Uluslararası toplum, bu süreci bölgesel bir krizden öte, küresel güvenlik ve enerji istikrarı açısından kritik bir sınav olarak yakından izlemeyi sürdürüyor.