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Son dakika: Ukrayna ateşkesi kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'daki kritik görüşme sonrası "Ukrayna, bugün barış için somut adımlar attı. Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini Rusya tarafına ileteceğiz." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Son dakika: Ukrayna ateşkesi kabul etti
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ABD ve Ukrayna heyetleri bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. Gündemde Ukrayna'ya silah yardımının devamı ve Rusya ile olası anlaşmada verilecek taviz seçenekleri vardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin görüşmesi 9 saat sürdü. 

Ukrayna ateşkesi kabul etti

ABD'den yapılan açıklamada görüşmelerin yapıcı geçtiği ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkese hazır olduğu belirtildi. Öte yandan iki ülkenin değerli maden anlaşmasını en kısa sürede imzalamak konusunda anlaştığı bildirildi.

Teklif Ruslara sunulacak

Rubio teklifi Ruslara götüreceğini ve topun artık Moskova'nın sahasında olduğunu söyledi.ABD, Kiev ile istihbarat paylaşımına devam edecek.

 

 

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