Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık anlaşma önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Avrupalı liderler de Beyaz Saray'a geldi. Tarihi görüşme öncesi Trump, Zelenski'yi kapıda karşıladı. İkili görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan liderler bir sonraki görüşmenin üçlü olacağını ve ateşkese ulaşmak istediklerini söylediler.

Financial Times'ın aktardığı göre Ukrayna, güvenlik garantisi karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'a 100 milyar dolarlık silah anlaşması önerdi.

Habere göre; Ukrayna, Rus ile barış anlaşması sonrasında ABD'nin güvenlik garantisi karşılığına Avrupa tarafından finanse edilecek 100 milyar dolarlık ABD silahı satın almayı taahhüt edecek.

ABD ve Ukrayna anlaşma çerçevesinde 50 milyar dolarlık drone üretecek.