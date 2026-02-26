Ukrayna’dan acil çağrı: Savunma yardımı ve yaptırımlar bekleniyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sadece silah desteğinin değil, Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırımların da gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sybiha, Moskova’ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesinin hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem taşıdığını ifade ederek, yaptırımların etkinliğinin Rusya’nın savaş politikasını yeniden değerlendirmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Uluslararası topluma mesaj

Sybiha, kararların gecikmemesi gerektiğini belirterek, “Zaman kaybı Ukrayna’nın savunma kapasitesini zayıflatıyor ve bölgesel güvenliği riske atıyor. Kararların hızla alınması, sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve küresel güvenlik için de hayati öneme sahip” dedi. Ukrayna’nın diplomatik kanalları üzerinden yaptığı bu çağrı, Batılı ülkeler nezdinde yeni destek paketlerinin ve yaptırım kararlarının gündeme alınması için güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Aynı zamanda Sybiha, savunma yardımlarının ve yaptırımların kapsamının net ve somut olması gerektiğine dikkat çekti; teslimat ve uygulama süreçlerinde yaşanacak gecikmelerin Ukrayna’nın sahadaki pozisyonunu zayıflatabileceğini söyledi. Sybiha, uluslararası toplumun Ukrayna’ya desteği artırmasının, Moskova üzerinde baskıyı yükselteceğini ve savaşın seyrini değiştirebileceğini belirtti.