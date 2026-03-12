Ukrayna’dan Avrupa’ya “güvenlik” muhtırası: Paris Deklarasyonu masada, gözler Berlin’de!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mart 2026’nın en önemli diplomatik temaslarından birini gerçekleştirerek, Avrupa’nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek stratejik adımları ilan etti. Almanya Federal Meclis Heyeti ile Kiev’de bir araya gelen lider, yıl başında Paris’te düzenlenen "Coalition of the Willing" (Gönüllüler Koalisyonu) zirvesinde alınan kararların artık uygulama aşamasına geçtiğini duyurdu.

Paris Deklarasyonu parlamentolarda: Garantörlük şart

Zelenskiy, Ocak 2026’da Paris’te 35 ülkenin katılımıyla imzalanan ve Ukrayna’ya uzun vadeli güvenlik garantileri sunan deklarasyonun, Avrupa ülkelerinin ulusal parlamentolarına iletildiğini açıkladı. Özellikle Almanya’nın bu sürece vereceği desteğin sembolik değil, hukuki bir zorunluluk olması gerektiğini hatırlatan Zelenskiy, "Bu sadece Ukrayna’yı değil, tüm kıtayı koruma kalkanıdır" dedi.

Patriotlar için bütçe ve onay beklentisi

Almanya’nın 2026 yılı için Ukrayna ordusuna ayırdığı 11,5 milyar Euro’luk rekor mali desteği takdirle karşıladığını belirten Zelenskiy, teknik bir detaya dikkat çekti: Patriot hava savunma sistemleri için kritik olan füze tedariği. Ukrayna lideri, gökyüzünü koruyacak bu mühimmatların zamanında ulaşması için Alman meclisinin onay sürecini hızlandırmasını beklediklerini ifade etti.

Enerji hattına Alman kalkanı

Rusya’nın bitmek bilmeyen enerji saldırılarına karşı hazırlanan yeni "Savunma ve İnşa Planı" da görüşmenin ana maddelerinden biriydi. Zelenskiy; Avrupa’dan enerji ithalat kapasitesinin artırılması, yeni bağlantı hatlarının inşası ve gaz tedariği gibi hayati projelerde Almanya’nın teknolojik gücüne ve finansmanına güvendiklerini net bir dille belirtti.

Hedef: 2027’de tam üyelik

Görüşmenin sonunda Avrupa Birliği müzakerelerine değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın tüm fasılları açmaya hazır olduğunun altını çizdi. Almanya’nın lokomotif rolüne vurgu yaparak, 1 Ocak 2027 hedefi için parlamenter düzeyde tam destek istedi.