Ukrayna'dan deniz üssüne operasyon: 3 Rus gemisi vuruldu
Ukrayna, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne düzenlenen ortak saldırıda Rus donanmasına ait "Kalibr" füzesi taşıyan 2 fırkateyn ile 1 devriye botunun hedef alındığını açıkladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne yönelik dün gece gerçekleştirilen saldırı hakkında bazı ayrıntılar paylaşıldı.
Saldırının Ukrayna ordusuyla birlikte yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Saldırı sonucunda 'Kalibr" tipi füzeleri taşıyan 'Admiral Essen' ve 'Admiral Makarov' fırkateynleri ile 'Vasili Bikov' adlı devriye botunun vurulduğu doğrulandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırıda "Neptun" tipi füzeler ile "Palyanitsia" tipi silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız deniz araçlarının kullanıldığı aktarıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne saldırı düzenlediklerini bildirmişti.