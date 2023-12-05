Ukrayna’dan gelebilecek kötü haberlere hazırlıklı olalım

Dünyanın gözü Ortadoğu'dayken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da devam ediyor. ABD ve diğer Batılı ülkelerin bütün dikkatlerini İsrail-Hamas çatışmasına yoğunlaştırdığı bir dönemde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den gelen uyarı dikkat çekti. Stoltenberg "Ukrayna'da kötü haberlere hazırlıklı olunması gerekiyor” derken, Kiev’in ihtiyaç duyduğu maddi desteği alamama riski de artıyor.

Dünyanın gözü Ortadoğu'dayken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da devam ediyor. ABD ve diğer Batılı ülkelerin bütün dikkatlerini ve enerjilerini İsrail-Hamas çatışmasına yoğunlaştırmasının Ukrayna için dezavantajlı bir durum oluşturduğu uzun süredir konuşuluyor. Ancak Ukrayna’ya sağlanacak mali destekle ilgili son haberler ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in "kötü haberlere de hazırlıklı olunması" uyarısı, Ukrayna’nın içinde bulunduğu durumu iyice gözler önüne serdi. Stoltenberg, Alman ARD televizyonundaki Avrupa Magazin adlı programda yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da kötü haberlere de hazırlıklı olunması gerekiyor. Savaşlar aşamalı olarak ilerler ancak iyi ve kötü zamanlarda Ukrayna'nın yanında olmalıyız" dedi. Rusya-Ukrayna savaşının bir yıpratma ve lojistik savaşı olduğunu belirten Stoltenberg, "Cephedeki gerçek durum hakkında ne söylenebilir ki, çünkü savaşlar doğası gereği öngörülemez. Bildiğimiz tek şey, Ukrayna'yı ne kadar çok desteklersek, bu savaşın o kadar çabuk biteceği" şeklinde konuştu. Stoltenberg, Rusya'nın savaşı kazanmasının Ukrayna için bir trajedi ama aynı zamanda Batı için de tehlikeli olacağının farkında olunmasını isteyerek, "Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamak bizim çıkarımıza olacaktır" dedi.

Zelenskiy: Beklediğimiz sonucu alamadık

Ele alınması gereken sorunlardan birisinin Avrupa savunma sanayinin bölünmüşlüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Birlikte gerektiği kadar yakın çalışamıyoruz. Şu anda kimseyi suçlamak istemiyorum Ama bunun endüstrinin çıkarlarıyla, istihdamla ilgili olduğunu ve bizi hala tehlikeli bir konuma sokan ulusal dar görüşlü çıkarların üstesinden gelmenin NATO'daki herkesin çıkarına olduğunu ve büyük resmi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mühimmat talebindeki artışın fiyatları da yükseltmesini engellemeliyiz. Daha fazla arza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kış döneminde Ukrayna- Rusya savaşında, hem sivilleri hem de tahıl ihracatını etkileyecek yeni bir aşamaya geçileceğini belirtti. Zelenskiy, bahar aylarından beri Rusya ordusuna karşı sürdürülen saldırının beklenen sonucu vermediğini, bunun başlıca nedeninin de "Ukrayna'nın müttefiklerinden umduğu silahları alamaması" olduğunu vurguladı. Yoğun bir Rus hava saldırısının yeniden başlayacağı tahmininde bulunan Zelenskiy, savunmayı sürdürmenin yanı sıra sivil bölgeleri de savunmanın kış harekatını özellikle zorlaştıracağını aktardı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın "karşı saldırı" gerçekleştirdiği esnada 125 binden fazla asker, 16 binden fazla silah kaybettiğini ileri sürmüştü. Yapılan bir ankete göre Ukraynalıların yüzde 76’sı Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin savaşın bitiminden sonra yapılması gerektiğine inanıyor. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsaydı, Zelenskiy ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy zafer şansı en yüksek adaylar olarak görülüyor.

Biden yönetiminden ek bütçe talebi

ABD yönetimi Ukrayna yardımları için Kongre'den ek bütçe talep etti. ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre'den, Rusya ile olan savaşta Ukrayna'ya yardım gönderilmesi için ek bütçe talebinde bulundu. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi ve Senatoya gönderdiği mektupta, Ukrayna'ya gönderilen yardımların durumunu ele aldı. Young, söz konusu mektupta, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı" ifadesini kullanarak Kongre'nin yardım için teklif edilen ek bütçeyi onaylamasını talep etti. ABD'nin Ukrayna'ya silah ve yardım göndermek için ayırdığı fonun yıl sonuna kadar tükeneceğinin altını çizen Young, Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesinin, savaşa devam edemeyecekleri anlamına geldiğini belirtti. Biden yönetimi ekimde, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon istemişti.

Diğer taraftan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ukrayna'ya zırhlı nakil araçlar tedarik etmeye yönelik anlaşmayı veto etti. Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Bulgaristan Parlamentosu'nun onayladığı anlaşmayı Radev veto ederek Parlamento'ya geri gönderdi. Radev söz konusu veto için, "Ben Bulgaristan vatandaşlarının güvenlik, sağlık ve hayatlarının en büyük öncelik olduğu kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya maddi destek sağlanması zorlaşıyor

Avrupa siyasetinde Ukrayna’ya sağlanan mali desteğe muhalefet eden isimler de çoğalıyor. Son

olarak, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla Ukrayna Savaşı'nın kendi savaşları olmadığını savundu. Churupalla katıldığı bir etkinlikte, "Rusya ekonomisi yaptırımlara rağmen büyüyor, Alman ekonomisi ise geriliyor. Bu çılgınlık. Ukrayna bu savaşı kazanamaz, durdurulmalılar. Bunun sonuçlarını Almanlar ödüyor" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlamasının zorlaştığını söyledi. Financial Times gazetesinin, AB'de Ukrayna'ya maddi destek sağlanması konusunda anlaşmazlıklar bulunduğu yönündeki haberini değerlendiren Peskov, AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlamasının zorlaştığını belirtti. Peskov, "Onların (Avrupalılar) Ukrayna'ya boşa para vermesi zorlaşıyor. Bize gelince, özel askeri operasyon devam edecek. Bizim ekonomi, özel askeri operasyonun koşullarına uyum sağladı" dedi.

“Kiev, AB'den 50 milyar euroyu alamama riskiyle karşı karşıya”

Ukrayna’nın Almanya'da patlak veren bütçe krizi ve Avrupa'daki aşırı sağ partilerin konumlarının güçlenmesi nedeniyle AB'nin vaat ettiği 50 milyar euroyu alamama riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Financial Times gazetesi Kiev’in, Almanya'daki bütçe krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nden 50 milyar euro alamama riski ile karşı karşıya olduğunu yazdı. İlgili görüşmelere katılan kaynaklar, AB ülkelerinin, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek zirve öncesinde, Ukrayna'ya 50 milyar euro da dahil olmak üzere bloğun ortak bütçesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varmaktan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Gazeteye konuşan üst düzey bir bürokratın açıklamalarına göre, AB'nin Ukrayna'ya yardım konusunda uzlaşmaya varma çabaları, Hollanda'daki seçimleri aşırı sağ partinin kazanmış olması, ayrıca Alman mahkemesinin yakın zamanda Alman hükümetinin bütçesini sınırlayan karar vermesi nedeniyle sekteye uğruyor. Bürokrat, “Bu meselenin etrafındaki kasvetin fazlasıyla abartıldığını düşünüyorum. Ukrayna'nın egemenlik temerrüdü yaşamasına izin vermek niyetinde değiliz” ifadelerini kullandı.