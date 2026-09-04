Ukrayna’dan Güney Afrika’ya barış çağrısı! Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği gündemde

Görüşmede savaşın cephedeki seyri ve devam eden barış girişimleri hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Sybiha, Güney Afrikalı mevkidaşına sahadaki son gelişmeleri aktarırken Ukrayna’nın çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki çabalarını da anlattı. Ukrayna tarafı, uluslararası aktörlerin sürece dahil olmasının diplomatik çözüm arayışını güçlendireceği görüşünde.

Güney Afrika’nın bu süreçteki konumu ise Ukrayna açısından ayrı bir önem taşıyor. Pretoria, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konusunda Batılı ülkelerden farklı bir diplomatik yaklaşım izliyor. Bu nedenle Güney Afrika’nın barış girişimlerinde daha aktif bir rol üstlenmesi, Ukrayna’nın Avrupa dışındaki ülkelerden de destek alma arayışı bakımından dikkat çekiyor.

Karadeniz’de güvenli ulaşım konusu yeniden önem kazanıyor

İki bakanın gündemindeki başlıklardan biri Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği oldu. Bölgede savaş kaynaklı saldırıların ticari gemiler açısından yarattığı risk son dönemde yeniden öne çıkarken, deniz taşımacılığının güvenli şekilde sürdürülmesi hem bölgesel ticaret hem de Ukrayna’nın ihracat faaliyetleri açısından önem taşıyor. Son haftalarda ticari gemilerin Karadeniz’deki saldırılardan etkilenmesi, güvenli deniz ulaşımına ilişkin endişeleri artırmış durumda.

Karadeniz’in güvenliği aynı zamanda tahıl ve diğer tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması açısından da yakından izleniyor. Ukrayna’nın önemli ihracat rotalarından biri olan bölgedeki deniz yollarında yaşanabilecek kesintiler, yalnızca savaşın taraflarını değil, küresel gıda tedarik zincirini de etkileyebilecek sonuçlar doğurabiliyor.

Görüşmede insani meseleler de dış politika gündeminin önemli bir parçasını oluşturdu. Ukraynalı çocukların ülkelerine geri dönmesi konusu, savaşın yol açtığı insani sorunların çözümü açısından uluslararası diplomasi başlıkları arasında yer alıyor. Ukrayna yönetimi, çocukların geri dönüşü konusunda farklı ülkelerin desteğini sağlamaya yönelik girişimlerini sürdürüyor.

Sybiha’nın açıklamaları, Ukrayna’nın savaşın sona erdirilmesine ilişkin diplomatik temaslarını genişletme çabasının devam ettiğini gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, ülkesinin savaşı sona erdirmek istediğini vurgularken Güney Afrika’nın uluslararası alandaki etkisinin barış çabalarına katkı sağlayabileceğine işaret etti.

Güney Afrika’nın barış sürecindeki olası rolü yakından izlenecek

Pretoria’nın Afrika kıtasındaki siyasi ağırlığı, ülkenin uluslararası diplomatik girişimlerdeki konumunu güçlendiriyor. Ukrayna açısından ise Güney Afrika ile sürdürülen temaslar, savaşın çözümüne ilişkin görüşlerin yalnızca Avrupa ve ABD ekseninde şekillenmemesi bakımından önem taşıyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki diplomatik temasların önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor.

Ukrayna ile Güney Afrika arasındaki görüşme, savaşın yalnızca askeri gelişmeler üzerinden değil, diplomasi, deniz güvenliği ve insani meseleler üzerinden de ele alındığını ortaya koydu. Sybiha’nın mesajları, Ukrayna’nın barış arayışında daha geniş bir uluslararası destek zemini oluşturmak istediğini gösterirken, Karadeniz’de güvenli ulaşımın sağlanması da savaşın ekonomik ve insani etkilerinin azaltılması açısından önemini koruyor.