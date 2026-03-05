Ukrayna'dan Orta Doğu uyarısı: Patriot teslimatları sekteye uğrayabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ortadoğu’da süren askeri operasyonların ABD’nin Ukrayna’ya yönelik hava savunma sistemi teslimatlarını sekteye uğratabileceği endişesini bildirdi. Kiev’in en kritik ihtiyacı olan Patriot sistemleri, Rusya’nın yoğun füze ve kamikaze İHA saldırıları karşısında Ukrayna için hayati önemde. Ancak Washington’un Ortadoğu’daki yükümlülüklerinin uzaması, Kiev’in güvenlik mimarisinde ciddi bir boşluk yaratma riski taşıyor.

Diplomatik dilde çifte mesaj

Zelenskiy, yaptığı açıklamada müttefiklerinden “kesintisiz ve öncelikli destek” beklediklerini vurguladı. ABD’nin Ortadoğu’daki askeri angajmanlarının uzaması halinde Patriot sistemlerinin teslimatında gecikmeler yaşanabileceğini belirten Ukrayna lideri, bu durumun ülkesinin savunma kapasitesini doğrudan etkileyeceğini söyledi. Zelenski’nin diplomatik dili dikkat çekti; hem teşekkür hem uyarı aynı cümlede birleşti.

Almanya’nın rolüne de değinen Zelenskiy, Başbakan Friedrich Merz’e teşekkür ederek, Patriot sistemlerinin Ukrayna’ya entegrasyonunda Berlin’in katkısını öne çıkardı. Bu açıklama, Kiev’in yalnızca Washington’a değil, Avrupa başkentlerine de güvenlik taahhütlerini hatırlatma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Patriot teslimatları Washington’un takvimine bağlı

Rusya’nın balistik füzeler ve kamikaze İHA’larla Ukrayna şehirlerini hedef aldığı bir dönemde, Patriot sistemleri Ukrayna için en kritik savunma araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Zelenski’nin sözleri, Ukrayna’nın gökyüzünde süren savaşın aslında Washington’un takvimine bağlı olduğunu gösteriyor.

Bu çıkış, Ukrayna’nın savaşın üçüncü yılında karşı karşıya kaldığı stratejik kırılganlığı net biçimde ortaya koyuyor. Zelenski’nin endişesi yalnızca teknik bir teslimat sorunu değil; aynı zamanda Batı’nın küresel önceliklerini nasıl dengeleyeceği sorusunu gündeme taşıyor. Kiev, müttefiklerine “yanımızda olun” derken aslında “önceliğiniz biz olmalıyız” mesajını veriyor.

Özetle, Zelenski’nin açıklaması Ukrayna’nın güvenlik mimarisinde hava savunmasının merkezî rolünü ve Batı’nın küresel önceliklerinin Kiev üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne seriyor. Ukrayna için mesele yalnızca Patriot sistemlerinin teslimatı değil; aynı zamanda Batı’nın Ukrayna’ya verdiği stratejik sözün ne kadar sağlam duracağı.