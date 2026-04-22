Ukrayna'dan "Putin-Zelenski görüşmesi Türkiye'de olsun" talebi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Zelenskiy ve Putin'in bir araya gelmesini ve görüşmeye Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını istediklerini söyledi.
Rusya ile barış görüşmelerini canlandırmak isteyen Ukrayna, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme düzenlenmesi için Türkiye'den ev sahibi olmasını istedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, dört yıldan uzun süredir devam eden savaşın sona ermesi için yürütülecek görüşmelerin Belarus ve Rusya dışında herhangi bir yerde yapılabileceğini ifade etti. Sybiha, Türkiye'nin teklife yanıtının ne olduğunu belirtmedi.