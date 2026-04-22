Ukrayna'dan "Putin-Zelenski görüşmesi Türkiye'de olsun" talebi

Rusya ile barış görüşmelerini canlandırmak isteyen Ukrayna, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme düzenlenmesi için Türkiye'den ev sahibi olmasını istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, dört yıldan uzun süredir devam eden savaşın sona ermesi için yürütülecek görüşmelerin Belarus ve Rusya dışında herhangi bir yerde yapılabileceğini ifade etti. Sybiha, Türkiye'nin teklife yanıtının ne olduğunu belirtmedi.