Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki ikametgahına yönelik geniş kapsamlı bir dron saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakan Lavrov tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının bir "terör eylemi" olduğu nitelendirildi. Lavrov, saldırıya katılan toplam 91 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini belirtti.

Saldırıyı "düşüncesizce bir adım" olarak tanımlayan Lavrov, Rusya'nın bu eylemi karşılıksız bırakmayacağını vurguladı. Lavrov "Bu tür saldırılar cevapsız kalmayacaktır. Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecek misilleme operasyonlarının hedefleri ve zamanlaması hali hazırda kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Zelenski'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın "Putin’in konutuna saldırı düzenlendi" yönündeki iddialarına yanıt verdi. Zelenski, bu açıklamaların arkasında yatan asıl amacın diplomatik süreci baltalamak olduğunu savundu.

Rusya’nın "sözde saldırı" iddiasının bir dezenformasyon ürünü olduğunu vurgulayan Zelenski, "Ruslar, Ukrayna’ya ve özellikle Kiev’e yönelik saldırılarını sürdürmek, ayrıca savaşı bitirecek adımlardan kaçmak için diktatörlerinin konutuna saldırı düzenlendiğine dair açıkça sahte bir hikaye uydurdular. Bu, Rusya'nın tipik yalan taktiğidir." dedi.