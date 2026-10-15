Ukrayna’dan Rus petrol rafinerilerine yeni saldırı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların yeniden başlatılacağını duyurdu. Financial Times’a verdiği röportajda konuşan Zelenskiy, rafinerilere yönelik saldırıları durdurma kararının sona erdiğini belirterek Ukrayna’nın operasyonlara devam edeceği mesajını verdi.

Zelenskiy, ABD’nin Moskova ile ticari anlaşmalar yapma konusundaki yaklaşımını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik tutumunu eleştirdi.

Enerji ateşkesi kısa sürdü

Zelenskiy, ABD’nin enerji alanında ateşkes açıklamasının ardından Ukrayna’nın Rus petrol rafinerileri ve diğer enerji altyapılarına yönelik saldırılarını iki gün süreyle durdurduğunu daha önce açıklamıştı. Ancak Kiev yönetimi, bu arada Rusya’nın Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Zelenskiy, Rusya’nın saldırıları devam ederken Ukrayna’nın kendi operasyonlarını süresiz olarak askıya almayacağını vurguladı.

Rusya’nın Ryazan bölgesindeki bir petrol rafinerisinin de perşembe günü Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı saldırısının hedefi olduğu bildirildi. Bölgesel yetkililer, saldırının ardından tesiste yangın çıktığını açıkladı.

ABD ile Ukrayna arasında istihbarat gerilimi

Zelenskiy, Financial Times’a yaptığı açıklamalarda Ukrayna’nın ABD’den aldığı askeri istihbarat desteğine ilişkin sorunları da gündeme getirdi. Ukrayna lideri, Rusya’nın füze saldırıları öncesinde sağlanan erken uyarı bilgilerinin kesildiğini ve Elon Musk’ın Starlink uydu iletişim sistemindeki yavaşlamaların cephedeki operasyonları olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaması halinde istihbarat desteğinin kesilebileceği yönünde ABD’li yetkililerden mesaj aldıklarını iddia etti. Ukrayna lideri, daha sonra yaşananların teknik bir aksaklık olarak açıklandığını ancak bunun teknik bir sorundan kaynaklandığına inanmadığını ifade etti.

Zelenskiy’den Patriot füzesi şartı

Ukrayna Devlet Başkanı, Washington ile ilişkileri düzeltmek amacıyla Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yeniden durdurma ihtimaline de değindi. Zelenskiy, böyle bir adımı değerlendirebilmek için ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerine ait önleyici füzelerin daha fazla sağlanmasını şart koştu. Ukrayna lideri, bu desteği kabul edilebilir bir anlaşmanın asgari koşulu olarak nitelendirdi.

Washington’un Moskova ile enerji ticaretini geliştirme girişimleri ve Ukrayna’ya sağlanan askeri desteğe ilişkin tartışmalar sürerken, Kiev’in Rus petrol rafinerilerine yönelik operasyonlarını yeniden artırması bekleniyor.