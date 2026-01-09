Ukrayna’dan Rusya’nın füze saldırısına sert tepki

Sybiha, Lviv bölgesine yönelik saldırının ciddiyetine vurgu yaparak, Rusya’nın ‘Oreshnik’ adlı füze ile böyle bir hamlede bulunduğunu ifade etti. Bakan, bu tür bir saldırının Avrupa kıtasının güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve transatlantik iş birliği için bir sınav niteliği taşıdığını belirtti.

"Putin, kendi hayali senaryolarına dayanarak balistik füze kullanıyor"

Rusya’nın saldırı gerekçelerini “absürt” olarak nitelendiren Sybiha, Moskova’nın uydurma bir “Putin konutuna saldırı” iddiası üzerinden eylemi meşrulaştırmaya çalışmasını eleştirdi. “Bu durum, Rusya’nın terör ve savaş için gerçek bir gerekçe aramadığının açık bir göstergesi. Putin, kendi hayali senaryolarına dayanarak AB ve NATO sınırına yakın bölgelerde balistik füze kullanıyor” dedi.

Bakan, uluslararası toplumu ve müttefikleri Rusya’ya karşı daha kararlı önlemler almaya çağırdı. Sybiha, “Rus tanker filosuna yönelik güçlü adımlar atılmalı. Ayrıca Moskova’nın petrol gelirleri, planları ve varlıklarına karşı da önlemler hayata geçirilmeli. Bu sadece AB ile sınırlı kalmamalı, tüm dünyayı kapsamalı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın diplomatik hamlelerini de aktaran Sybiha, BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısı, Ukrayna-NATO Konseyi ve AB, Avrupa Konseyi ile AGİT düzeyinde gerekli yanıtların verileceğini duyurdu.