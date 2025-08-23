  1. Ekonomim
  Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı

Ukrayna’nın Rusya’ya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıların ardından İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarında operasyonlar askıya alındı.

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı
Ukrayna, Rusya’yı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova'ya yönelen bir İHA’yı düşürdüğünü bildirdi.


Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia) tarafından yapılan açıklamada ise hava sahası güvenliği ile ilgili endişeler nedeniyle Moskova'nın doğusunda ve güneydoğusunda yer alan İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerinde bulunan havaalanlarındaki operasyonların askıya alındığı aktarıldı.

Rusya'nın ikinci en büyük şehri olan St. Petersburg'daki havaalanı yetkilileri de onlarca uçuşun ertelendiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki çeşitli bölgelerde 3 saatlik bir süre içinde 32 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.

