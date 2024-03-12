Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'larla saldırı girişimi
Ukrayna'nın Rusya'ya 25 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece Rusya topraklarına 25 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik 25 uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı girişimi durduruldu." ifadeleri kullanıldı.
Rus hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı koyduğu belirtilen açıklamada, Moskova bölgesinde 2, Leningrad bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 7, Kursk bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 1, Tula bölgesinde 1 ve Oryol bölgesinde 2 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.