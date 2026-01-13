Ukrayna’nın 10 bölgesinde hava saldırısı uyarısı yapıldı

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasından alınan verilere göre, Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'nın 10 bölgesinde hava saldırısı alarmı ilan edildi.

Haritaya göre, şu anda Kiev, Zhytomyr, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Cherkasy, Kirovohrad, Vinnytsia ve Khmelnytskyi bölgelerinde hava saldırısı sirenleri çalıyor.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Ukrayna televizyon kanalı Kyiv 24, hava saldırısı sirenleri çalarken Kiev'de patlamalar olduğunu bildirdi.

Televizyon kanalının Telegram kanalında yayınlanan bir mesajda, "Kiev'de patlamalar duyuluyor" denildi.

Ukrayna yayın organı "Strana.ua" da Kiev bölgesindeki Brovary şehri civarında patlamalar duyulduğunu bildirdi.

Rus Silahlı Kuvvetleri, Rus yetkililerine göre Ukrayna istihbarat servisleri tarafından gerçekleştirilen Kırım Köprüsü'ne yapılan terör saldırısından iki gün sonra, 10 Ekim 2022'de Ukrayna altyapısına yönelik saldırılara başladı.