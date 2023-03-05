Ukrayna'nın Bakhmut savunması sürüyor

İngiliz askeri istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, Bakhmut'u savunan Ukrayna kuvvetlerinin, doğu kenti ve çevresinde yoğun çatışmalar sürerken, Rus kuvvetlerinin giderek artan baskısıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı günlük istihbarat bülteninde, Ukrayna'nın seçkin birliklerle bölgeyi takviye ettiğini, düzenli Rus ordusu ve özel askeri Wagner grubuna bağlı güçlerin Bakhmut'un kuzey banliyölerine doğru ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri genelkurmayı ise, Rus birliklerinin Bakhmut'u çevrelemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu, savunucuların şehir içinde ve çevresinde çok sayıda saldırıyı püskürttüğünü aktardı.

Bakhmut'u "kale" olarak tanımlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, şehirdeki savunuculara bir video mesajıyla teşekkür etti.