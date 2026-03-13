Ukrayna’nın enerji stratejisinde Romanya ile kritik iş birliği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin enerji güvenliğini tahkim etmek amacıyla Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; saldırı altındaki enerji şebekesinin modernizasyonu, yeni iletim hatlarının tesisi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığına yönelik lojistik süreçlerin entegrasyonu gibi stratejik başlıklar ele alındı.

Enerji altyapısında tam entegrasyon

Zelenskiy, Ukrayna enerji sisteminin Avrupa şebekesiyle tam uyumlu hale getirilmesi sürecinde Romanya ile eşgüdümün önemine dikkat çekti. İki lider, mevcut elektrik iletim hatlarının kapasitesinin artırılması ve altyapının dış müdahalelere karşı direncinin yükseltilmesi konusunda mutabık kaldı. Bu kapsamda, bölgesel enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla ortak bir teknik müdahale mekanizmasının devreye alınması kararlaştırıldı.

LNG ve doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Görüşmenin öncelikli maddelerinden birini, Ukrayna’nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi oluşturdu. Zelenskiy, Romanya üzerinden gerçekleştirilecek LNG sevkiyatlarının Ukrayna’nın depolama tesislerine aktarılması ve terminallerin ortak kullanımı konularında teknik çalışmaların hızlandırılmasını talep etti. Bu adımın, Ukrayna’nın kış dönemi enerji ihtiyacını karşılamada stratejik bir rezerv oluşturacağı vurgulandı.

Sınır ötesi lojistik ve ekonomik koridorlar

Görüşmede ayrıca, enerji nakil hatlarının yanı sıra sınır geçişlerindeki lojistik kapasitenin artırılması ve ticari koridorların sürekliliği konularında da fikir birliğine varıldı. İki ülke arasındaki bu iş birliğinin, bölgesel ekonomik istikrarın korunması adına kilit bir rol oynadığı ifade edildi.