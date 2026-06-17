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Ukrayna'ya ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağı düştü

Ukrayna ordusuna ait bir Su-24M (Sukhoi) tipi bombardıman uçağının, görev sırasında ülkenin Hmelnitski bölgesinde düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna'ya ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağı düştü
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Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 19.00'da ülkenin Hmelnitski bölgesinde orduya ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağının düştüğü belirtildi.

Savaş uçağının bir görev sırasında düştüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleri uçak kazası yerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, siviller arasında can kaybı yok. Kazanın nedenleri ve koşulları araştırılıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçağın 2 pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.

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