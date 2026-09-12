Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: Metalürji tesisleri ve kargo gemileri füzelerin hedefi oldu

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna ordusuna destek sağlayan kritik altyapılara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ukrayna ordusunun lojistik ağlarını kesmeye yönelik sürdürülen hamlelerin bir parçası olduğu ifade edildi.

Sanayi tesisleri ve limanlar hedef alındı

Açıklanan detaylara göre saldırılar; Zaporojye, Dnepropetrovsk ve Krivoy Rog bölgelerinde askeri ürünlerin imalatını üstlenen metalürji tesislerini hedef aldı. Öte yandan Odesa Bölgesi’ndeki liman alanları ile Çernomorsk limanındaki altyapı tesisleri de füze operasyonlarıyla vuruldu.

Silah taşıyan kargo gemileri vuruldu

Rus Ordusu, yurt dışından Ukrayna’ya ulaştırılan silah ve mühimmat sevkiyatlarının ana geçiş noktası olan stratejik bir ulaşım altyapısı tesisini de hedef aldı. Operasyon kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve askeri teçhizat taşıdığı tespit edilen iki adet kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.