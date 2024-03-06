Ukrayna'yı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı'nın konvoyunun yakınında patlama

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yunan gazetesi Proto Thema, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya gelen Miçotakis ve heyetinin bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiğini aktardı. Gazeteye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou da olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin iyi olduğunu belirtti. Odessa'da hava saldırısı alarmı verildiği, patlamanın Rusya’nın Odessa'ya yönelik füze saldırısından kaynaklandığı iddia edildi. Patlamaya dair Ukrayna'dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.