Ülkede toprak kayması faciası: En az 300 kişi toprak altında, yollar kapalı, ulaşım yok

Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde toprak kayması meydana gelmişti. Papua Yeni Gine’de yerel basın 300’den fazla kişinin toprak altında kaldığını duyurdu.

Papua Yni Gine Post Courier tarafından adı açıklanmayan bir parlamento üyesine dayandırılarak yayınlanan haberlerde, bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedilirken Mulitaka bölgesindeki en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği aktarıldı.

Cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklamasında arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

Enga eyaleti il yöneticisi Sandis Tsaka toprak kaymasından 3 bin 900 kişinin etkilendiğini söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor” dedi.