Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, BM yardım kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerine izin vermeli

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerine izin vermesi gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini duyurdu.

"İsrail, ülkelerin ve tarafsız insan hakları örgütlerinin yardım çalışmalarına izin vermeli”

Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) dahil BM yardım kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerine izin vermesi ve kolaylaştırması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "İsrail açlığı bir savaş silahı olarak kullanmamalı. İsrail, ülkelerin ve tarafsız insan hakları örgütlerinin yardım çalışmalarına izin vermeli” ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının hiçbir bölümünde egemenlik hakkında sahip olmadığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de insani yardımların sivillere ulaştırılmasının sağlanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

