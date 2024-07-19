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Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Gazze'de işgalci güç konumundadır

Danışma görüşünü açıklayan Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'de işgalci güç olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi
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Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Gazze'de işgalci güç konumundadır
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

Divanın görüş kararında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır.

İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir.

İşgalci egemenlik hakkını kullanamaz, işgal bu kadar uzun süremez.

İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır."

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