Uluslararası Af Örgütü’nden çağrı: İsrail’e giden 440 ton mühimmat durdurulmalı

Merkezi İngiltere’de bulunan Uluslararası Af Örgütü, Portekiz bayraklı Alman gemisi Holger G’nin Hindistan’dan hareket ederek İsrail’e askeri amaçlı 440 ton çelik, patlayıcı mühimmat ve füze taşıdığını duyurdu. Gemideki yükün, İsrailli savunma şirketleri Elbit Systems ve IMI Systems’a ait olduğu belirtildi.

Hükümetlere ve şirketlere çağrı

Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, “Hükümetler, İsrail’e patlayıcı taşıyan Holger G gemisinin kendi limanlarına yanaşmasına izin vermemeli. Taşınan malzemeler, işgal altındaki Gazze’de süren saldırılarda kullanılabilir” uyarısında bulunuldu.

Geminin Alman sahibi Reederei Gerdes şirketine ait olduğu ve kargo transferine destek veren ülkelerin uluslararası silah ticareti ve soykırımla ilgili anlaşmaları ihlal etme riski taşıdığı vurgulandı. Af Örgütü, silah üreten, ihraç eden ve taşıyan şirketlerin uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

Geminin rotası ve tehlikeli yük

Halihazırda Doğu Akdeniz’de bulunan geminin aralık sonunda Mısır’ın Port Said Limanı’na demirleyeceği kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma ve Politika Direktörü Erika Guevara Rosas, “Holger G’nin taşıdığı ölümcül kargo İsrail’e ulaşmamalı. Bu malzemenin Filistinlilere karşı işlenen suçlarda kullanılması riski çok yüksek” dedi. Rosas, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı politikalar nedeniyle ülkelerle normal ticari ilişkilerin soykırım ve savaş suçlarında işbirliği riskini doğurduğunu ifade etti.

Portekiz ve Alman şirketine sorumluluk çağrısı

Rosas, geminin bayrak ülkesi Portekiz’in Silah Ticareti Anlaşması çerçevesinde ulaşımı durdurmak için önlem alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca geminin Alman sahibinin de insan haklarına saygı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “İsrail’e soykırım ve savaş suçlarında kullanılacak malzeme sağlayan herkes bu suçların ortağı olma riskini taşıyor” açıklamasını yaptı.