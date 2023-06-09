Kazakistan’da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Astana Forumu başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’in himayelerinde “Diyalog Yoluyla Meydan Okumaları Aşmak: İşbirliği, Kalkınma ve İlerleme Yönünde” ana temasıyla düzenlen forum iki gün sürecek.

Uluslararası Astana Forumu’nun konukları arasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Bosna-Hersek Devlet Başkanı Milorad Dodik, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreter Yardımcısı Armida Alisjahbana, Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Kristalina Georgieva yer aldı.

300’den fazla yabancı delege katıldı

Küresel topluluğun, artan jeopolitik gerilimler ve geleneksel devletlerarası işbirliği modellerinin köklü dönüşümleriyle ilgili zorluklara ortak yanıtlar bulmak için güçlerini birleştirmeyi amaçlayan forum, devlet başkanları, hükümet liderleri, uluslararası kuruluşların ve büyük şirketlerin yöneticileri, siyasi liderler ve uzman temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

IMF, WTO, ABD Ticaret Misyonu, OECD, EBRD, OSCE, UNESCO, SCO, OSCE Parlamenterler Meclisi başkanları gibi 300’den fazla yabancı delegenin katıldığı forumda iki gün boyunca devletlerarası işbirliği modelleri ve yeni küresel ortaklıkların oluşturulması konuları ele alındı.

Uluslararası Astana Forumu, tüm ilgili taraflara daha yakın bir diyaloga katılmaları, birlikte çabalarıyla dünya problemlerine net ve etkili çözümler bulmaları için çağrıda bulunuyor. Birçok panelin düzenlendiği forumda, “dış politika ve uluslararası güvenlik”, “uluslararası kalkınma ve sürdürülebilirlik”, “enerji ve iklim değişikliği” ile “ekonomi ve finans” gibi dört ana konu tartışıldı.