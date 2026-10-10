Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ağır yaptırım: ABD'den "dağıtırız" çıkışı

Trump yönetiminin hayata geçirdiği yeni yaptırımlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD finans sistemine erişimini kesmeyi ve dolar üzerinden işlem yapmasını engellemeyi hedefliyor. Batılı finans kuruluşlarının yaptırım listesindeki yapılarla iş yapmaktan kaçınması nedeniyle, bu adımların mahkemenin operasyonel kapasitesini ciddi şekilde zedelemesi bekleniyor. Yaptırımların tam anlamıyla devreye girmesi için 7 Nisan tarihine kadar bir geçiş süresi tanındı. Bu süre zarfında Washington ile ICC üyesi ülkeler arasında temasların sürdürülmesi öngörülüyor.

"Mahkemeyi sınırlayın" çağrısı ve diplomatik tepkiler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müttefik ülkelere seslenerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin faaliyetlerinin kısıtlanmasını talep etti. Öte yandan Avrupa Birliği kararı "derin üzüntü verici" olarak nitelendirirken, mahkemenin bağımsızlığına ve çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini duyurdu. ICC Başkanı Tomoko Akane ise yaptırımlara rağmen kurumun görevini tarafsız ve bağımsız bir biçimde sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.